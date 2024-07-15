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Стали известны соперники медиаклубов в Кубке России

2DROTS сыграют против «Строгино» в первом раунде Кубка России по футболу

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ФК «2DROTS»

Клубы Медиалиги узнали своих соперников в матчах первого раунда Кубка России. Результаты жеребьевки опубликовал Telegram-канал пресс-службы турнира.

Дебютант турнира Broke Boys сыграют против обнинского «Кванта». «Амкал» сразится с «Коломной», а 2DROTS примут московский «Строгино». Игры пройдут 30 июля и 1 августа, все медиаколлективы будут хозяевами в этих парах.

Действующий чемпион турнира — «Зенит». В суперфинале завершившегося розыгрыша петербуржцы обыграли «Балтику» со счетом 2:1.

В финале пятого сезона Медиалиги сыграют «БроукБойз» и 2DROTS. Матч состоится сегодня, 15 июля, на стадионе «ВЭБ Арена». Начало матча в 20:00 по московскому времени. 2DROTS дважды выигрывали этот турнир, Broke Boys и «Амкал» — ни разу.

С 2022 года российские национальные команды и клубы из России получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).

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