Радимов усомнился в победе Испании на Евро — 2024

Сборная Испании может проиграть финал чемпионата Европы по футболу — 2024 Англии, у которой лучше подбор игроков. Об этом в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!» заявил бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов.

«Если распределить на бумаге групповой турнир и спросить, кто лучше, ярче и увереннее выступал, конечно, ответ будет: испанцы. Но в одном матче может произойти все что угодно. Более того, у меня есть огромные сомнения, что испанцы выигрывают, потому что у англичан действительно лучше подбор игроков», — сказал Радимов.

Сборная Испании стала единственной командой Евро-2024, которая выиграла все матчи группового этапа. «Красная фурия» уверенно дошла до финала, по пути оставив за бортом турнира Грузию (4:1), Германию (2:1) и Францию (2:1).

Соперником испанцев в финале станет сборная Англии. «Три льва» вышли в плей-офф Евро с первого места в группе С, набрав пять очков. В 1/8 финала они одержали волевую победу над Словакией, при этом Джуд Беллингем при счете 0:1 забил ответный на 95-й минуте ударом через себя, а в дополнительное время англичане вырвали победу. В следующей стадии подопечные Гарета Саутгейта лишь в серии пенальти смогли обыграть Швейцарию, а в полуфинале взяли верх над Нидерландами, также уступая 0:1 по ходу встречи.

Финальное противостояние Евро-2024 между сборными Испании и Англии состоится в воскресенье, 14 июля. Игра пройдет на олимпийском стадионе в Берлине и начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее экс-игрок Мостовой заявил, что Англия заслуженно вышла в финал ЧЕ.