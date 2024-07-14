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Мостовой назвал заслуженным выход Англии в финал Евро-2024

Экс-игрок Мостовой считает, что Англия заслуженно вышла в финал ЧЕ

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John Sibley/Reuters

Сборная Англии заслуженно вышла в финал чемпионата Европы по футболу — 2024, где сыграет с Испанией. Об этом в комментарии Vprognoze.ru заявил бывший нападающий сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой.

«Все мои высказывания, все, что говорил, все сбывается. Хочу это подчеркнуть. Англию критиковали с первой игры, а она в финале. Я не любитель сборной Англии, но команда дошла до финала. Не забываем, что на Евро-2020 они были в финале, показывали такой же футбол.

Они заслуженно вышли в финал, но я болеть буду за Испанию. Легко не будет, не зря Англия в финале», — сказал Мостовой.

Сборная Испании стала единственной командой Евро-2024, которая выиграла все матчи группового этапа. «Красная фурия» уверенно дошла до финала, по пути оставив за бортом турнира Грузию (4:1), Германию (2:1) и Францию (2:1).

Соперником испанцев в финале станет сборная Англии. «Три льва» вышли в плей-офф Евро с первого места в группе С, набрав пять очков. В 1/8 финала они одержали волевую победу над Словакией, при этом Джуд Беллингем при счете 0:1 забил ответный на 95-й минуте ударом через себя, а в дополнительное время англичане вырвали победу. В следующей стадии подопечные Гарета Саутгейта лишь в серии пенальти смогли обыграть Швейцарию, а в полуфинале взяли верх над Нидерландами, также уступая 0:1 по ходу встречи.

Финальное противостояние Евро-2024 между сборными Испании и Англии состоится в воскресенье, 14 июля. Игра пройдет на олимпийском стадионе в Берлине и начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее WhoScored представил символическую сборную из финалистов ЧЕ-2024.

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