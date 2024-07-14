Клубы из России не смогут выкупить Глушенкова у «Зенита»

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) не смогут выкупить у петербургского «Зенита» нападающего Максима Глушенкова. Об этом в Telegram-канале сообщает инсайдер Иван Карпов.

«Отступные за Глушенкова для Европы — €30 млн: для России опция выкупа не предусмотрена», — говорится в сообщении.

«Зенит» накануне в Волгограде обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок со счетом 4:2. Глушенков забил два мяча в дебютном официальном матче за петербуржцев и был признан лучшим игроком встречи. Он перешел в стан сине-бело-голубых этим летом из московского «Локомотива», подписав контракт по схеме «4+1». В прошлом сезоне он провел за «железнодорожников» 38 матчей во всех турнирах, забив восемь мячей и сделав 21 результативную передачу.

По итогам минувшего розыгрыша РПЛ «Зенит» занял первое место. В заключительном туре сине-бело-голубым необходимо было обыгрывать «Ростов» и надеяться, что в параллельном матче лидировавшее «Динамо» проиграет «Краснодару» — москвичам для титула было достаточно ничьей. Так и произошло: «Динамо» уступило с минимальным счетом 0:1, а «Зенит» дома обыграл «Ростов» 2:1 и в шестой раз подряд выиграл Премьер-лигу.

Ранее игрок Смолов назвал теплой встречу с владельцем «Краснодара» Галицким.