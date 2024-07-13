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Жирков рассказал, доволен ли он своей карьерой

Экс-футболист Жирков: полностью реализовать свой потенциал мешали травмы

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Global Look Press

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков, что реализовать свой потенциал ему мешали травмы, передает «Спорт-Экспресс».

«Каждый хочет достичь чего-то большего. Мне помешали травмы и прочее. Например, в Англии мне было очень тяжело в быту. Недавно с женой обсуждали это», — сказал Жирков.

В составе сборной России Жирков стал обладателем бронзовой медали чемпионата Европы 2008 года. На его счету более 100 матчей за национальную команду.

Последним клубом Жиркова стали подмосковные «Химки». Он провел за клуб три матча. До этого он выступал за «Зенит» на протяжении пяти лет и три раза становился чемпионом России.

Также Жирков известен по выступлениям за ЦСКА, с которым он дважды выигрывал чемпионат России, четыре раза Кубок страны, а в сезоне-2004/05 ему покорился Кубок УЕФА.

В Англии россиянин играл за лондонский «Челси». В составе «пенсионеров» ему также удалось выиграть чемпионат страны и стать обладателем Кубка Англии.

Ранее Жирков рассказал, что хотел бы встретиться со Сталиным.

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