Петербургский «Зенит» и «Краснодар» объявили составы на матч за Суперкубок России.

«Зенит»: Латышонок, Караваев, Эракович, Родригао, Мостовой, Глушенков, Кассьерра, Сантос, Барриос, Вендел.

«Краснодар»: Агкацев, Ленни, Кайо, Тормена, Олусегун, Са, Батчи, Смолов, Кривцов, Черников, Сперцян.

Встреча состоится 13 июля. Команды выйдут на поле в 20:30 по московскому времени.

В минувшем сезоне «Зенит» выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ) и Кубок России. Таким образом, соперником сине-бело-голубых в матче за Суперкубок станет «Краснодар» как команда, занявшая второе место в турнирной таблице РПЛ.

Перед заключительным туром прошедшего розыгрыша Премьер-лиги на чемпионство претендовали сразу три команды – «Динамо», «Краснодар» и «Зенит». «Быки» принимали москвичей, при этом бело-голубым для титула было достаточно сыграть вничью, однако они проиграли 0:1. Тем не менее «Краснодар» не смог занять первое место, поскольку в параллельном матче «Зенит» обыграл «Ростов» и с отрывом в одно очко стал первым.

Ранее сообщалось о том, что на матче Суперкубка между «Зенитом» и «Краснодаром» ожидается аншлаг.