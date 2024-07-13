Аргентинский футболист объяснил, почему Месси лучше Роналду

Аргентинский футболист Анхель Ди Мария заявил, что Лионель Месси лучше Криштиану Роналду, передает AS.

«Лучший футболист – тот, у кого больше «Золотых мячей». У Месси их восемь, а у Роналду пять. Поэтому для меня между ними существует определенная дистанция», — сказал Ди Мария.

Месси перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС, летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги.

В текущем сезоне Месси провел в МЛС 12 матчей, забив 12 мячей.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В решающем матче Аргентина обыграла Францию. Это первый подобный трофей в карьере звездного футболиста.

На его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды. В каталонской «Барселоне», воспитанником которой является Месси, аргентинец выступал с 2003 по 2021 год. С 2000 года он играл за молодежную команду сине-гранатовых.

Ранее Месси рассказал, почему он не поедет на Олимпиаду.