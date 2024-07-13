Личка: на месте российских перспективных игроков я бы не перешел в «Зенит»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка заявил, что не перешел бы в «Зенит», если бы он был перспективным российским игроком, передает «РБ Спорт».

«В «Зенит» — нет, не перешел бы. Я бы остался в своем клубе, где получал бы 90% игрового времени в РПЛ», — сказал Личка.

«Динамо» лидировало перед последним туром в чемпионате России, но на титул претендовали сразу три команды. Динамовцам, игравшим на выезде с шедшим третьим «Краснодаром», достаточно было ничьей. «Зенит» становился чемпионом в случае своей победы над «Ростовом» дома и поражения бело-голубых. «Краснодару» для титула нужно было побеждать самому и надеяться на потерю очков санкт-петербуржцами. В итоге «Краснодар» выиграл у «Динамо» (1:0), а «Зенит» ближе к концу матча вырвал волевую победу у «Ростова» (2:1) и стал чемпионом страны в шестой раз подряд.

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