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Стала известна сумма, которую «Реал» выручил от продаж футболок Мбаппе

El Chiringuito: «Реал» продал футболок Мбаппе на €800 тысяч

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Johanna Geron/Reuters

Мадридский «Реал» реализовал футболок новичка команды Килиана Мбаппе на €800 тысяч, передает El Chiringuito.

Всего было продано 7 тысяч футболок. Это в 4,5 раза больше, чем в случае с Джудом Беллингемом.

10 мая Мбаппе официально объявил о том, что после завершения сезона-2023/24 покинет французский «ПСЖ». Из-за того, что его контракт истекает 30 июня 2024 года, форвард покидает французский клуб в статусе свободного агента.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Монако», воспитанником которого является. Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский «Реал» летом по окончании соглашения с французским клубом. Официально о подписании контракта между Мбаппе и «Реалом» было объявлено 3 июня.

В прошлом сезоне чемпионата Испании «Реал» занял первое место, опередив каталонскую «Барселону», занявшую второе место на десять очков. Также «Реал» выиграл Лигу чемпионов.

Ранее во Франции раскритиковали Мбаппе.

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