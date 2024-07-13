Акинфеев рассказал, что в ЦСКА приходят письма от его поклонниц

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что в клуб до сих пор приходят письма от его поклонниц, передает ТАСС.

«Сейчас уже нет, все, уже возраст не тот. Хотя в клуб письма на мое имя до сих пор приходят. У меня семья, жена, дети. Про каких-то поклонниц и мыслей нет», — сказал Акинфеев.

8 апреля Акинфееву исполнилось 38 лет. Он продолжает выступать за ЦСКА, цвета которого защищает с 2003 года. С армейцами он шесть раз стал чемпионом России, по семь раз выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также завоевал Кубок УЕФА. За ЦСКА голкипер сыграл уже 766 матчей, из которых 363 игры провел «на ноль».

Акинфеев является самым преданным футболистом в европейском футболе – на его счету уже 21 сезон за армейский клуб.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занял шестое место, набрав 48 очков. На первом месте сезон завершил петербургский «Зенит», второе место занял «Краснодар», московское «Динамо» замкнуло тройку сильнейших.

Ранее Виталий Кафанов оценил новость о продлении контракта Акинфеева с ЦСКА.