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«Слухи»: Аршавин критично оценил сорвавшийся трансфер Соболева в «Зенит»

Аршавин о сорвавшемся переходе Соболева: гадать на кофейной гуще нет смысла

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин критично оценил сорвавшийся трансфер российского нападающего Александра Соболева из «Спартака» в клуб из Санкт-Петербурга. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Это все слухи. Я за эту неделю слышал, что Соболев завтра должен быть на базе, что уже прошёл медосмотр. Потом кто-то из «Спартака» говорит, что он игрок «Спартака» и о чем вы вообще говорите. Настолько разные высказывания! Я думаю, что, конечно, что-то есть. Наверняка. Но гадать на кофейной гуще нет смысла», — заявил Аршавин.

По информации журналиста Анара Ибрагимова, стороны не смогли достичь договоренности по поводу суммы трансфера. «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» был близок к покупке нападающего за €10 млн + €2 млн бонусами. Однако «Спартак» поднял цену, и руководство сине-бело-голубых отказалось продолжать переговоры.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее Соболева призвали остаться в «Спартаке», потому что это «не зачуханный клуб».

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