Агент Клаудиньо четырьмя словами ответил на информацию про уход из «Зенита»

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Клаудиньо, кратко оценил вероятный уход футболиста из петербургской команды. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Еще ничего не решено», — сказал Гарсия.

Журналист Вене Касагранде сообщил, что клуб из Санкт-Петербурга принял предложение «Фламенго» по трансферу, а сам игрок согласовал с бразильской командой контракт до декабря 2029 года.

Последней игрой Клаудиньо за «Зенит» должен стать поединок за Суперкубок России с «Краснодаром», который состоится 13 июля и начнется в 20:30 по московскому времени.

«Фламенго» уже выходил на сине-бело-голубых с аналогичным предложением в 2023 году и был готов отдать за футболиста €15 млн. Однако чемпион России не собирался расставаться с Клаудиньо меньше чем за €25 млн. Портал UOL сообщил, что в 2024 году красно-черные увеличили предложение, при этом не уточнялось, о какой сумме идет речь. Подчеркивается, что она все равно меньше той, которую хотел бы получить «Зенит», но в Бразилии с оптимизмом оценивают ход переговоров.

Источник также указал, что Клаудиньо никогда не скрывал желания выступать за «Фламенго». Более того, клуб еще в прошлом году предварительно договорился с игроком о контракте до 2027 года. Теперь задача заключается в том, чтобы выдвинуть предложение, которое устроит «Зенит».

Ранее в «Зените» прояснили вопрос с уходом Клаудиньо.