«Спартак» поставил целью выиграть чемпионат и Кубок России, заявил эксперт

Бывший защитник московского «Спартака» и экс-президент столичного «Торпедо» Александр Тукманов заявил, что красно-белые поставят себе цель завоевать золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ) и победить в Кубке России в сезоне-2024/25. Слова бывшего футболиста приводит Legalbet.

«Естественно, «Спартак» будет ставить цель выиграть чемпионат и Кубок России. Не знаю, насколько реальна борьба с «Зенитом». Надо быть внутри «Спартака», чтобы знать, что там происходит», — сказал Тукманов.

Специалист отметил, что оценить перспективы «Спартака» на завоевание титулов можно будет после первых пяти туров Российской премьер-лиги.

Также Тукманов заявил, что руководство красно-белых грамотно оценило трансфер 25-летнего аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко, за которого надо будет заплатить €14 млн его нынешнему клубу — «Ривер Плейт».

«Если они выделили определенную сумму на покупку аргентинца, значит, это реально. Раз они покупают, значит, хотят и знают, что делают», — сказал Тукманов.

Барко провел в составе «Ривер Плейт» 127 матчей и отличился в них 17 голами.

Ранее сенсационному новичку РПЛ предсказали полный провал.