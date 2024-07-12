Лучший бомбардир чемпионата Дании сделал выбор между сборными России и Нигерии

Нападающий датского «Вайле» Герман Онугха заявил, что хочет выступать за сборную России, а не Нигерии, передает «Чемпионат».

«Если поступит предложение сыграть за сборную России и сборную Нигерии? Россия. Верю, что в ближайшее время мы будем выступать в международных турнирах», — сказал Онугха.

Онугха родился в Москве, рос с матерью и ее родителями в Пензе. Отец футболиста — из Нигерии. Герман является воспитанником пензенского футбола, профессиональную карьеру начал в местном «Зените». В 2018 году перешел в «Краснодар», однако за основу провел лишь три матча во всех турнирах и был переведен во вторую команду черно-зеленых, за которую провел 59 матчей и забил 17 мячей. Также в России играл за «Тамбов», «Рубин» и «Крылья Советов».

За датский «Вайле» Онугха выступал в 2021 году, а в январе 2023 года вернулся в эту команду. В прошлом сезоне он забил 16 мячей в 34 матчах.

Ранее Онугха сравнил зарплаты в чемпионатах Дании и России.