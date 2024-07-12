Лучший бомбардир чемпионата Дании готов заменить Соболева в «Спартаке»

Российский нападающий датского футбольного клуба «Вайле» Герман Онугха заявил о готовности рассмотреть предложение московского «Спартака» в случае ухода нападающего красно-белых Александра Соболева в «Зенит». Об этом игрок сообщил в интервью «Чемпионату».

«Если позовут на место Соболева в «Спартак»? Будем разговаривать. Главное, чтобы заинтересованность была, тогда, конечно, обсудим возможное сотрудничество. Как я уже говорил, никому сразу не откажу», — сказал Онугха.

Онугха родился в Москве, рос с матерью и ее родителями в Пензе. Отец футболиста — из Нигерии. Герман является воспитанником пензенского футбола, профессиональную карьеру начал в местном «Зените». В 2018 году перешел в «Краснодар», однако за основу провел лишь три матча во всех турнирах и был переведен во вторую команду черно-зеленых, за которую провел 59 матчей и забил 17 мячей. Также в России играл за «Тамбов», «Рубин» и «Крылья Советов».

За датский «Вайле» Онугха выступал в 2021 году, а в январе 2023 года вернулся в эту команду. В прошлом сезоне он забил 16 мячей в 34 матчах.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей. Сообщалось, что он был близок к переходу в «Зенит» в это межсезонье, однако «Спартак» в последний момент поднял цену за игрока, и петербургский клуб отказался от трансфера.

Ранее стало известно, что руководство «Спартака» примет решение по нападающему Николсону.