Туктамышева заявила, что не соскучилась по фигурному катанию

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о том, соскучилась ли по большим турнирам. В интервью «Матч ТВ» она подчеркнула, что, несмотря на отсутствие в ее жизни соревновательной практики, она постоянно проводит время на льду.

«Я не могу сказать, что соскучилась по фигурному катанию, ведь постоянно нахожусь на льду. Даже сейчас мы с вами общаемся в СК «Юбилейный», а не в другом месте. Я помогаю Алексею Николаевичу [Мишину], участвую в шоу, тренируюсь, чтобы быть в хорошей форме на показательных выступлениях. Жизнь поменялась только в сторону облегчения, нет серьезной физической нагрузки, что не может не радовать, так как я уже начала уставать от постоянных тренировок», — констатировала спортсменка.

По ходу сезона-2023/24 Туктамышева, которой в 2024 году исполнится 28 лет, сообщила о приостановке своей профессиональной карьеры. В минувшем сезоне фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми.

24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла), однако из-за ее дисквалификации Туктамышева поднялась на вторую ступень пьедестала.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета. В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер. Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон.

Ранее Туктамышева не увидела отличий в «подкатах» российских мужчин и иностранцев.