Стало известно, чем Глушенков поможет «Зениту»

Атакующий полузащитник Максим Глушенков, в текущее межсезонье перешедший из «Локомотива» в «Зенит», усилит свою новую команду и придаст ей скорости. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший нападающий сине-бело-голубых и сборной России Андрей Аршавин.

«Приход Максима Глушенкова, конечно, улучшит «Зенит», придаст скорости, вариативности. Это второй футболист по игре был в чемпионате после Константина Тюкавина», — сказал Аршавин.

Эксперт призвал не предрекать «Зениту» заранее очередное чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ). Аршавин констатировал, что клуб грамотно проводит работу на трансферном рынке, но она не гарантирует автоматически первое место.

В минувшем сезоне «Зенит» выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ) и Кубок России. Таким образом, соперником сине-бело-голубых в матче за Суперкубок станет «Краснодар» как команда, занявшая второе место в турнирной таблице РПЛ.

Перед заключительным туром прошедшего розыгрыша Премьер-лиги на чемпионство претендовали сразу три команды — «Динамо», «Краснодар» и «Зенит». «Быки» принимали москвичей, при этом бело-голубым для титула было достаточно сыграть вничью, однако они проиграли 0:1. Тем не менее «Краснодар» не смог занять первое место, поскольку в параллельном матче «Зенит» обыграл «Ростов» и с отрывом в одно очко стал первым.

Ранее экс-футболист Жирков сравнил «Зенит» с «Баварией».