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«Динамо» призвали найти нового нападающего

Тренер Кобелев заявил, что «Динамо» нужен новый нападающий

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Алексей Даничев/РИА Новости

Московскому «Динамо» необходимо найти нового нападающего в пару лидеру команды Константину Тюкавину. Такое мнение в комментарии «Матч ТВ» выразил бывший футболист и главный тренер бело-голубых Андрей Кобелев.

«Трансферы любят тишину. Тут нужно учитывать еще и желание тренерского штаба, а также возможности клуба. Надо лишь ждать объявления о трансфере. Нападающий «Динамо» точно нужен. Нельзя идти в сезон с одним форвардом и рассчитывать на что-то. Тюкавин — игрок сборной, там поиграет, еще и Кубок будет. Поэтому точно нужен второй нападающий», — считает Кобелев.

В текущее межсезонье команду покинул нападающий Федор Смолов, вернувшийся в «Краснодар». Кобелев заметил, что по товарищеским матчам, проводящимся летом, сложно судить объективно о функциональном состоянии команды.

В минувшем сезоне «Динамо» до последнего тура боролось за чемпионство. К заключительному туру бело-голубые подошли на первом месте, и им было достаточно не проиграть «Краснодару», чтобы завоевать титул. Однако москвичи уступили 0:1, а чемпионом стал «Зенит», в параллельном матче обыгравший «Ростов» 2:1. «Краснодар» в итоге занял второе место, а московский клуб довольствовался третьей позицией, упустив шанс стать чемпионом впервые за 48 лет.

Ранее глава совета директоров «Динамо» Гафин заявил, что «Зенит» зря называют непобедимым.

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