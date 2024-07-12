Российский игрок сравнил зарплаты в чемпионатах Дании и России

Зарплаты в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ) выше, чем в клубах чемпионата Дании. Об этом в интервью «Чемпионату» рассказал российский нападающий датского «Вайле» Герман Онугха.

«В России зарплаты, конечно, выше. Потому и мало кто уезжает. Лидеры датского чемпионата могут поспорить по деньгам с «Зенитом», «Спартаком», «Краснодаром», «Динамо», — сказал игрок.

Онугха констатировал, что остальные клубы располагают меньшими бюджетами в сопоставимых с РПЛ пропорциях — большой блок «середняков» и аутсайдеры. По его словам, таким образом, получаются три зарплатные вилки.

Онугха родился в Москве, рос с матерью и ее родителями в Пензе. Отец футболиста — из Нигерии. Герман является воспитанником пензенского футбола, профессиональную карьеру начал в местном «Зените». В 2018 году перешел в «Краснодар», однако за основу провел лишь три матча во всех турнирах и был переведен во вторую команду черно-зеленых, за которую провел 59 матчей и забил 17 мячей. Также в России играл за «Тамбов», «Рубин» и «Крылья Советов».

За датский «Вайле» Онугха выступал в 2021 году, а в январе 2023 года вернулся в эту команду. В прошлом сезоне он забил 16 мячей в 34 матчах.

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