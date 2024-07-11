Экс-футболист Снейдер подозревается в отмывании денег

Бывший атакующий полузащитник миланского «Интера» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер может быть причастен к отмыванию денег, передает RTL.

Снейдер является акционером строительной фирмы, через которую отмывали деньги, добытые преступным путем. Фирма имеет связь с австралийской преступной группировкой, которая связана с производством и продажей запрещенных веществ.

Последним клубом Снейдера стал катарский «Аль-Гарафа», за который он выступал с 2018 года. В своем последнем сезоне он принял участие в 11 матчах катарского национального чемпионата, в которых стал автором шести забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу.

Также на счету голландского полузащитника выступления за амстердамский «Аякс», мадридский «Реал», миланский «Интер», «Галатасарай» и «Ниццу». За сборную Нидерландов футболист провел 134 матча и забил 30 голов. Вместе с национальной командой Снейдер становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира 2010 и 2014 года соответственно.

Ранее Снейдер заявил, что его раздражал Квинси Промес.