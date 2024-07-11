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Чемпион России заявил, что в «Краснодаре» нужна дедовщина

Экс-игрок Попов: «Краснодару» нужны игроки, которые будут управлять раздевалкой

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РИА Новости

Футбольному клубу «Краснодар» нужны возрастные игроки, которые будут управлять раздевалкой. Такое мнение в комментарии Legalbet выразил двукратный чемпион России в составе казанского «Рубина» Алексей Попов.

«Тренеру нужны игроки, которые будут управлять раздевалкой. Они берут таких игроков, чтобы была дедовщина. В команде нужна нормальная дедовщина. Плюс, видимо, у «Краснодара» нет высоких задач, а только воспитание молодежи. К тому же если «Зенит» будет показывать стабильную игру и будет сильным, то шансов на чемпионство у «Краснодара» нет», — считает эксперт.

В текущее межсезонье «Краснодар» подписал свободными агентами сразу троих возрастных игроков — 36-летнего вратаря Юрия Дюпина и 34-летних Юрия Газинского и Федора Смолова. По мнению Попова, они нужны команде в том числе и для того, чтобы помогать главному тренеру Мураду Мусаеву, чьего опыта и возможностей не хватает для того, чтобы привести команду к чемпионству.

«Правильно говорит Мостовой про тех, кто не играл в футбол, они не понимают психологию игроков. Мусаеву не понять. Опытные же игроки в команде могут что-то объяснить или леща дать. Мусаев — не тренер для чемпионства, в прошлом сезоне он ничего не принес команде, никаких идей», — констатировал Попов.

Перед заключительным туром прошедшего розыгрыша Премьер-лиги на чемпионство претендовали сразу три команды — «Динамо», «Краснодар» и «Зенит». «Быки» принимали москвичей, при этом бело-голубым для титула было достаточно сыграть вничью, однако они проиграли 0:1. Тем не менее «Краснодар» не смог занять первое место, поскольку в параллельном матче «Зенит» обыграл «Ростов» и с отрывом в одно очко стал первым.

«Краснодар» станет соперником сине-бело-голубых в матче за Суперкубок как команда, ставшая второй РПЛ. Игра состоится 13 июля 2024 года в Волгограде, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Ранее тренер «Зенита» Семак заявил, что предложение по Клаудиньо должно устроить и игрока, и клуб.

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