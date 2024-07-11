В «Спартаке» объяснили, зачем руководство клуба встретилось со священниками

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев объяснил, зачем руководство московского клуба провело встречу со священниками. Его слова приводит Sport24.

По его словам, команда дружит с настоятелем храма, который построен около стадиона красно-белых.

«Коллеги инициировали встречу для того, чтобы обсудить совместные инициативы в части возможных исторических экскурсий и иных мероприятий, которые мы могли бы делать», — заявил Малышев.

Встреча состоялась 1 июля. На ней присутствовали сам Малышев, менеджер Никита Баженов и руководитель спартаковской академии Сергей Родионов.

«Спартак» по итогам минувшего сезона занял пятое место. Красно-белые набрали 50 очков, выиграв 14 матчей, восемь раз сыграв вничью и потерпев столько же поражений.

Сезон-2024/25 стартует матчем за Суперкубок России, в котором сойдутся «Зенит» и «Краснодар». Игра пройдет в Волгограде на «Волгоград Арене» 13 июля и начнется в 20:30 по московскому времени. Первый матч РПЛ сезона-2204/25 будет сыгран 20 июля на «РЖД Арене» в Черкизове, где «Локомотив» примет тольяттинский «Акрон». «Спартак» первый тур нового сезона сыграет против «Оренбурга» 21 июля.

Ранее в «Спартаке» рассказали, реально ли бороться с «Зенитом» в РПЛ.