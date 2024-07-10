Стало известно, когда состоится презентация Мбаппе в качестве игрока «Реала»

Презентация футболиста сборной Франции Килиана Мбаппе в качестве игрока мадридского «Реала» состоится 16 июля, передает официальный сайт клуба.

Мероприятие пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу». После презентации Мбаппе предстанет перед журналистами.

5 июля французские футболисты в рамках четвертьфиналаЕвро-2024 переиграли команду Португалии. Основное время завершилось со счетом 0:0, в дополнительное футболисты также не забили. Исход противостояния был решен в серии послематчевых пенальти, где сильнее оказались французы — 5:3. В полуфинале Франция уступила Испании со счетом 1:2.

Мбаппе на Евро-2024 отметился одним забитым мячом, реализовав пенальти.

Второй полуфинал состоится 10 июля. В нем сыграют Англия и Нидерланды.

Чемпионат Европы — 2024 проходит на полях в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая уже завершила выступление на турнире, проиграв в 1/8 финала турнира Швейцарии.

Ранее во Франции раскритиковали Мбаппе.