Назван новый состав правления Российской премьер-лиги

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) избрало состав правления организации. Информация об этом была опубликована в официальном Telegram-канале РПЛ.

В состав вошли: президент РПЛ Александр Алаев; исполнительный директор РПЛ Евгений Мележиков; вице-президент и гендиректор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров; гендиректор московского ЦСКА Роман Бабаев; гендиректор московского «Динамо» Павел Пивоваров; исполнительный директор петербургского «Зенита» Максим Погорелов; спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин.

Состав правления выбирается сроком на один год.

Новый сезон Российской премьер-лиги стартует 20 июля.

В сезоне-2023/24 чемпионом страны стал петербургский «Зенит», который перед заключительным туром шел на втором месте. В гонке участвовали три клуба, и судьба «Зенита» зависела от матча конкурентов – «Краснодара» с лидировавшим «Динамо». Москвичей устраивала ничья, но «быки» могли сами стать чемпионами в случае собственной победы и непобеды «Зенита» над «Ростовом». В итоге «Краснодар» выиграл со счетом 1:0, а «Зенит» смог одержать волевую победу над ростовчанами (2:1) с победным мячом в концовке и оформил очередной титул.

Ранее в «Спартаке» отказались комментировать ситуацию с Квинси Промесом.