Названа причина, по которой «Спартак» хочет избавиться от Соболева

Экс-президент Российской премьер-лиги и бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин объяснил, почему красно-белые решили избавиться от российского нападающего Александра Соболева. Его слова приводит Vprognoze.

«В «Спартак» пришел новый тренер, и он будет набирать свою обойму. А значит, ему нужно освобождать места в составе для тех игроков, которых привезет ему агент», — заявил он.

По данным СМИ, «Спартак» и «Зенит» ведут переговоры о переходе Соболева. Журналист Иван Карпов сообщал, что москвичи готовы расстаться с нападающим за €30 млн, при этом действующие чемпионы России не готовы заплатить за игрока такую сумму — максимум €20 млн. 9 июля РИА Новости сообщило, что Соболев согласился на предложенные «Зенитом» условия, а переход должен быть осуществлен в течение пары дней.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

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