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Российская спортсменка добилась приглашения на Игры, напрямую связавшись с МОК

Каноистка Ромасенко напрямую обратилась в МОК, чтоб получить приглашение на Игры

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российская каноистка Олеся Ромасенко напрямую связалась с Международным олимпийским комитетом (МОК), чтобы получить приглашение на летние Олимпийские игры — 2024. Об этом сообщает источник «Матч ТВ».

«Она написала, объяснила ситуацию, что она выиграла лицензию не напрямую, а по добору. Рассказала, что имеет право претендовать на лицензию, что она хотела бы поехать в Париж. И ей пришел ответ с приглашением. Это не индивидуальное приглашение, это не подарок, а ее завоеванная лицензия», — указал источник.

9 июля стало известно, что каноистка приняла приглашение МОК, она стала 15-й россиянкой, которая выступит в Париже в нейтральном статусе. Ромасенко является пятикратной призеркой чемпионатов мира и трехкратной чемпионкой Европы.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее пловец Коновалов заявил, что надо ехать на Олимпиаду.

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