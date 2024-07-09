Мостовой сравнил Месси и Марадону

Знаменитый отечественный футболист, а ныне эксперт Александр Мостовой дал прогноз на полуфинал Кубка Америки между сборными Аргентины и Канады.

«У канадцев неплохая команда, многие футболисты играют в Европе. Эту сборную нельзя недооценивать. Но все равно Аргентина выглядит фаворитом, тем более если будет играть Лионель Месси. Аргентина 15 лет держится на Месси, и все, что выиграли аргентинцы, во многом это заслуга Лионеля. Если бы он не был в сборной, то смогла она вообще что-то выиграть?» — цитирует Мостового ODDS.ru.

Специалист сравнил нынешнюю эру сборной Аргентины с периодом, когда за нее выступал Диего Марадона. Обоих игроков он считает гениальными. При этом Мостовой уверен, что матч не завершится с крупным счетом.

Аргентина и Канада уже встречались на этом Кубке Америки в первом туре группового этапа, и тогда команде Месси принесли победу голы Хулиана Альвареса и Лаутаро Мартинеса (2:0). Аргентинцы выиграли все три матча в группе А, а Канада вышла в плей-офф со второго места, обыграв Перу (1:0) и сыграв вничью с Чили (0:0).

В четвертьфинале обе команды победили в сериях пенальти – Аргентина одолела Эквадор (1:1, 4-2), а Канада была сильнее Венесуэлы (1:1, 4-2).

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