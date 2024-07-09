Скандальный нападающий «Спартака» попал под критику

Бывший генеральный директор «Ростова» и бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус заявил, что в случае перехода в петербургский «Зенит» нападающий столичного «Спартака» Александр Соболев может часто оставаться на скамейке запасных из-за конкуренции с колумбийским нападающим Матео Кассьеррой. Слова Белоуса приводит Legalbet.

«Будет великолепная конкуренция Кассьерры и Соболева. В случае ухода колумбийца Соболев закроет его место. В противном случае он может часто оставаться на лавке, но Соболеву денежки важнее игр», — сказал Белоус.

Также бывший вице-президент «Локомотива» отметил, что благодаря перешедшему в «Зенит» Максиму Глушенкову Соболев будет часто получать хорошие передачи в чужой штрафной и сможет забивать больше, чем в «Спартаке».

«Соболев усилит «Зенит» и ослабит «Спартак». Он мощнее, фактурнее Ивана Сергеева», — сказал Белоус.

По информации СМИ, «Зенит» заплатит красно-белым €12 млн за трансфер 27-летнего нападающего.

Ранее Черданцев заявил о полном провале «Спартака».