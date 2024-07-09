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Тренер «Динамо» сравнил «Зенит» с «ПСЖ» и «Манчестер Сити»

Тренер «Динамо» Личка: трансферная политика ПСЖ похожа на «Зенит»

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Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка заявил, что трансферная политика французского «ПСЖ» похожа на политику петербургского «Зенита», передает «РБ Спорт».

«Зенит» может себе позволить трансферы за €15—20 млн. Это нормально. Посмотрите на ПСЖ и на «Манчестер Сити». Они делают такие же трансферы», — сказал Личка.

В минувшем сезоне «Динамо» до последнего тура боролось за чемпионство. К заключительному туру бело-голубые подошли на первом месте, и им было достаточно не проиграть «Краснодару», чтобы завоевать титул. Однако москвичи уступили 0:1, а чемпионом стал «Зенит», в параллельном матче обыгравший «Ростов» 2:1. «Краснодар» в итоге занял второе место, а московский клуб довольствовался третьей позицией, упустив шанс стать чемпионом впервые за 48 лет.

Сезон-2024/25 стартует матчем за Суперкубок России, в котором сойдутся «Зенит» и «Краснодар».

Ранее в «Зените» опровергли информацию о скором переходе Александра Соболева.

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