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Аршавин: при Федуне в «Спартаке» было веселее

Экс-футболист Аршавин заявил, что при Федуне в «Спартаке» было веселее

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова делала хорошие заявления, передает «РБ Спорт».

«Мне Заремы не хватает? Она, кстати, неплохо высказывалась. Мне нравилось, язвительный язык у нее. При Федуне в «Спартаке» было веселее. У них вроде за межсезонье особо ничего не поменялось», — сказал Аршавин.

Чемпионом страны в сезоне-2023/24 стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Краснодар» одолел «Динамо» со счетом 1:0 и стал вторым, бело-голубым достались бронзовые медали чемпионата.

«Спартак» по итогам минувшего сезона занял пятое место. Красно-белые набрали 50 очков, выиграв 14 матчей, восемь раз сыграв вничью и потерпев столько же поражений.

Сезон-2024/25 стартует матчем за Суперкубок России, в котором сойдутся «Зенит» и «Краснодар». Игра пройдет в Волгограде на «Волгоград Арене» 13 июля и начнется в 20:30 по московскому времени. Первый матч РПЛ сезона-2204/25 будет сыгран 20 июля на «РЖД Арене» в Черкизове, где «Локомотив» примет тольяттинский «Акрон».

Ранее экс-игрок сборной России предсказал следующего победителя РПЛ.

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