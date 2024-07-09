Экс-игрок сборной России предсказал следующего победителя РПЛ

Московский «Спартак» не сумеет выиграть Российскую премьер-лигу (РПЛ) в следующем сезоне. Об этом в комментарии «РБ Спорт» заявил бывший полузащитник ЦСКА, «Зенита» и сборной России Юрий Жирков.

«В следующем сезоне «Спартак» не станет чемпионом. Чемпионство вновь будет за «Зенитом» благодаря бразильцам и русскому костяку», — сказал Жирков.

Чемпионом страны в сезоне-2023/24 стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Краснодар» одолел «Динамо» со счетом 1:0 и стал вторым, бело-голубым достались бронзовые медали чемпионата.

«Спартак» по итогам минувшего сезона занял пятое место. Красно-белые набрали 50 очков, выиграв 14 матчей, восемь раз сыграв вничью и потерпев столько же поражений.

Сезон-2024/25 стартует матчем за Суперкубок России, в котором сойдутся «Зенит» и «Краснодар». Игра пройдет в Волгограде на «Волгоград Арене» 13 июля и начнется в 20:30 по московскому времени. Первый матч РПЛ сезона-2204/25 будет сыгран 20 июля на «РЖД Арене» в Черкизове, где «Локомотив» примет тольяттинский «Акрон».

Ранее тренер Горбунов призвал не осуждать футболиста «Спартака» Соболева за переход в «Зенит».