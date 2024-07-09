«Химки» выиграли товарищеский матч со счетом 10:0

Подмосковные «Химки» одержали разгромную победу над командой Медийной футбольной лиги «Рома». Встреча, проходившая во вторник, 9 июля, завершилась со счетом 10:0 в пользу красно-черных.

В составе химчан по хет-трику оформили Илья Садыгов и Тимур Касимов. Два гола записал в свой актив Кирилл Панченко, еще по мячу забили Илья Берковский и Олег Исаенко.

«Химки» по итогам минувшего сезона вернулись в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Подмосковная команда заняла первое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 66 очков и на пять баллов опередив также напрямую вышедшее в РПЛ «Динамо» из Махачкалы. Еще одним новобранцем элитного дивизиона стал тольяттинский «Акрон», ставший в Первой лиге третьим и в стыковых матчах сенсационно обыгравший екатеринбургский «Урал».

Чемпионом РПЛ по итогам прошлого сезона стал петербургский «Зенит». В заключительном туре сине-бело-голубых устраивала только победа над «Ростовом» и поражение лидировавшего «Динамо» в параллельном матче с «Краснодаром». Именно так и произошло: «Зенит» победил «Ростов» 2:1, а бело-голубые уступили «быкам» 0:1.

Ранее глава совета директоров «Динамо» Гафин заявил, что «Зенит» зря называют непобедимым.