Первый тренер Соболева назвал переход игрока в «Зенит» повышением в классе

Возможный переход нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в петербургский «Зенит» станет для футболиста повышением в классе, и его не нужно за это осуждать. Такое мнение в интервью «Спорт-Экспрессу» выразил первый тренер футболиста Александр Горбунов.

«За что осуждать переход Соболева в «Зенит»? Это считается повышением в классе. Он теперь должен всю жизнь сидеть и никуда не переходить? Сначала и болельщики «Зенита» будут свистеть, и «Спартака». Вспомните переход Дзюбы, Быстрова. Но это его работа. Саша тоже хочет стать чемпионом», — сказал специалист.

Горбунов признался, что не понимает трансферную политику «Спартака», который отказался от продления контракта с 30-летним капитаном Георгием Джикией, но приобрел 32-летнего бразильского нападающего Виллиана Жозе. Соболев должен расти и улучшать игровые качества, подчеркнул тренер. По словам Горбунова, раз наставник «Зенита» Сергей Семак заявлял, что ему нужен такой форвард, значит, Соболев будет получать игровую практику в новой команде.

В прошлом розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Соболев отметился пятью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Его рекордом в составе красно-белых является 14 забитых мячей за сезон в РПЛ.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Ранее в «Зените» опровергли слух о скором переходе Соболева.