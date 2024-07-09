Капитан ЦСКА позвал в свой клуб Капризова и Кучерова

Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 и серебряный призер Пекина-2022 в составе сборной России, защитник и капитан московского хоккейного клуба ЦСКА Никита Нестеров в интервью «Газете.Ru» одобрил трансферную политику своей команды.

Ранее президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что ЦСКА берет курс на возвращение россиян из НХЛ.

«Прекрасная политика. ЦСКА много с кем из взрослых игроков расстался, и если сейчас придут молодые из НХЛ, то у нас будет динамичная игра, поэтому все супер. С кем из нынешних игроков НХЛ я хотел бы поиграть вместе в ЦСКА? С Кириллом Капризовым, с Никитой Кучеровым. А вообще давайте всех русских возьмем!» — сказал Нестеров.

Олимпийский чемпион выступал за клубы НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Монреаль Канадиенс» с 2014 по 2017 год, после чего подписал контракт с ЦСКА. В сезоне-2020/21 Нестеров вернулся в НХЛ, пополнив состав клуба «Калгари Флэймз», однако после этого сезона снова перешел в стан армейцев.

Ранее олимпийский чемпион раскрыл, почему вернулся из США в Россию.