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Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» одним словом охарактеризовал грядущий трансфер Соболева

Экс-футболист Деменко: переход Соболева в «Зенит» — непонятный

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Известный в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, во время карьеры выступавший и за «Зенит», и за «Спартак», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о предстоящем переходе нападающего Александра Соболева из московского клуба в санкт-петербургский.

«Когда изначально узнал об этом трансфере, для меня это было непонятно. «Зенит» все-таки может найти игрока за изначально афишировавшиеся €20 млн. Потом спустили до 12. Но все равно это сумма, за которую можно найти футболиста, чтобы решать вопросы. Потом появилась информация, что Сергеева отдают в аренду в «Спартак», меняются. «Зенит» платит меньше за трансфер, плюс Сергееву дают в «Спартаке» больше. Вроде Соболев получает €1,6 млн, будет €3,2 млн — в два раза больше. Но для меня это непонятный трансфер. Я очень хорошо отношусь к Соболеву, потому что он всегда бился за московский «Спартак», как будто воспитанник, влился внутренне. Для меня это непонятно», — отметил Деменко.

27-летний Соболев провел четыре с половиной сезона в московском «Спартаке». В последнем он в 27 матчах Российской премьер-лиги отметился пятью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

Ранее «Зенит» проиграл «Црвене Звезде».

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