Названа причина, из-за чего Испания может проиграть Франции в полуфинале Евро

Знаменитый отечественный футболист Максим Деменко, проведший во время своей профессиональной карьеры два матча за национальную сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о предстоящем полуфинальном матче чемпионата Европы по футболу между сборными Испании и Франции.

«При всем уважении к остальным командам, мы прекрасно понимаем, что Германия и Испания – это были фавориты финала чемпионата Европы. Но жизнь сложилась так, и уже никуда не денешься. На сегодняшний день Испания, наверное, считается фаворитом на выход в финал. Но потеря трех футболистов – это очень проблематично будет для тренера. Все игроки были стартовыми и в группе, и в 1/8, и в четвертьфинале. И поэтому сейчас, хотя над французами все смеялись, что команда практически ни одного матча не выиграла в основное время, не забивала голов, Франция вполне может обыграть Испанию и пройти в финал», — считает Деменко.

Сборная Испании перед полуфиналом лишилась из-за дисквалификаций двух основных защитников Даниэля Карвахаля из мадридского «Реала» и Робина ле Нормана из «Реал Сосьедада», а также потеряла получившего в четвертьфинале травму полузащитника «Барселоны» Педри.

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