Первый тренер Соболева прояснил намерения «Спартака» в адрес форварда

Александр Горбунов, который является первым тренером форварда «Спартака» Александра Соболева, признался, что не понимает, зачем красно-белые купили нового игрока в линию атаки, и предположил, что клуб намерен избавиться от Соболева. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Раз они покупают форвардов, значит, они хотят продать Соболева. Очевидно, что этот вопрос решается», — заявил он.

1 июля «Спартак» объявил о подписании контракта с нападающим испанского «Бетиса» Виллианом Жозе.

По данным СМИ, «Спартак» и «Зенит» ведут переговоры о переходе Соболева. Журналист Иван Карпов сообщал, что москвичи готовы расстаться с нападающим за €30 млн, при этом действующие чемпионы России не готовы заплатить за игрока такую сумму — максимум €20 млн.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее Соболева призвали объясниться о возможном переходе в «Зенит».