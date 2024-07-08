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«Зенит» проиграл «Црвене Звезде»

«Зенит» уступил «Црвене Звезде» в товарищеском матче

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Алексей Даничев/РИА Новости

Петербургский «Зенит» уступил белградской «Црвене Звезде» в товарищеском матче, который прошел в рамках Летнего Кубка РПЛ.

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге», завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Сербии. «Зенит» открыл счет на 5-й минуте игры, отличился Клаудиньо. «Црвена Звезда» сравняла на 49-й минуте благодаря голу Александар Катаи, а победный мяч забил Стефан Лекович.

«Зенит» выиграл чемпионат РПЛ уже шесть раз подряд, повторив рекорд московского «Спартака», побеждавшего в чемпионате России с 1996 по 2001 год. В 2025 году сине-бело-голубые отпразднуют столетие клуба.

При этом в минувшем сезоне команда Сергея Семака смогла выиграть титул только в последнем туре, перед которым занимала второе место. В гонке участвовали три клуба, и судьба «Зенита» зависела от матча конкурентов – «Краснодара» с лидировавшим «Динамо». Москвичей устраивала ничья, но «быки» могли сами стать чемпионами в случае собственной победы и непобеды «Зенита» над «Ростовом». В итоге «Краснодар» выиграл со счетом 1:0, а «Зенит» смог одержать волевую победу над ростовчанами (2:1) с победным мячом в концовке и оформил очередной титул.

Ранее «Зенит» занял 409-е место в рейтинге лучших клубов мира.

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