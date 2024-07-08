Стало известно, что взбесило Соболева в «Спартаке»

Футбольный менеджер Тимур Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!» оценил стоимость потенциального трансфера российского нападающего Александра Соболева из московского «Спартака» в петербургский «Зенит», а также рассказал, из-за чего сильно взбесился игрок.

«Думаю, что в районе €10-12 млн при четкой позиции Саши, что он точно хочет уходить. У него есть такая позиция, потому что я точно знаю, что Соболева взбесил приход Виллиана Жозе. Он это прямо сильно, очень болезненно воспринял», — заявил Гурцкая.

1 июля «Спартак» объявил о подписании контракта с нападающим испанского «Бетиса» Виллианом Жозе.

По данным СМИ, «Спартак» и «Зенит» ведут переговоры о переходе Соболева. Журналист Иван Карпов сообщал, что москвичи готовы расстаться с нападающим за €30 млн, при этом действующие чемпионы России не готовы заплатить за игрока такую сумму — максимум €20 млн.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее Соболева призвали объясниться о возможном переходе в «Зенит».