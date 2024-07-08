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«Сочи» разгромил аргентинский «Тальерес» 5:0

«Сочи» одержал разгромную победу над «Атлетико Тальерес» в Летнем кубке

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Михаил Киреев/РИА Новости

Футбольный клуб «Сочи» одержал разгромную победу над аргентинским «Атлетико Тальерес» в матче товарищеского Летнего кубка. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу российской команды.

Счет на 30-й минуте открыл Мартин Крамарич, и до перерыва этот гол оставался единственным. Однако во второй половине встречи сочинцы отправил в ворота соперников еще четыре безответных мяча. Их авторами стали Илья Сафронов, Даниил Мартовой, Владислав Левин и Руслан Барт.

В Летнем кубке, матчи которого проходят в Санкт-Петербурге, участвуют «Зенит», «Сочи», «Атлетико Тальерес» и сербская «Црвена Звезда». Ранее сочинцы на турнире проиграли «Зениту» 2:5 и уступили «Црвене Звезде» 0:2. При этом «Тальерес», являющийся серебряным призером и лидером чемпионата Аргентины, потерпел поражение от сине-бело-голубых 0:1.

Напомним, «Сочи» по итогам минувшего сезона потерял прописку в Российской премьер-лиге (РПЛ). Команда заняла 16-е место, набрав в 30 матчах 24 очка. Южане одержали пять побед, девять раз сыграли вничью и потерпели 16 поражений.

Ранее стало известно, что форвард сборной Мали Койта перейдет в ЦСКА.

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