В новом сезоне Кубка России выступят два клуба Медиалиги

В новом розыгрыше Кубка России примут участие любительские футбольные команды — Broke Boys и 2DROTS. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале турнира.

Для 2DROTS участие в Кубке России станет третьим. В дебютном выступлении в сезоне-2022/23 команда выбыла из борьбы на стадии 1/128 финала, проиграв ивановскому «Текстильщику» в серии пенальти. Зато в сезоне-2023/24 любители добрались до 1/32, где потерпели поражение от выступавших на тот момент в Первой лиге «Химок» 0:2. В свою очередь, Broke Boys, ставшие финалистами Медиалиги в прошлом сезоне, впервые примут участие в Кубке России. Примечательно, что 2DROTS и Broke Boys встретятся в финале текущего сезона Медиалиги, который пройдет 15 июля.

Кубок России-2024/25 стартует 23 июля. Третий сезон подряд он состоит из двух Путей — Российской премьер-лиги (РПЛ) и регионов. Действующим обладателем трофея является петербургский «Зенит». По итогам минувшего сезона сине-бело-голубые также в шестой раз подряд стали чемпионами России. Они боролись за титул до последнего тура и сумели завоевать его благодаря тому, что в 30-м туре обыграли «Ростов» 2:1, а в параллельном матче шедшее на первом месте «Динамо» проиграло «Краснодару» 0:1.

Ранее экс-игрок Сычев призвал Соболева объясниться о возможном переходе в «Зенит».