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Форвард «Динамо» признан лучшим молодым игроком РПЛ

Нападающий «Динамо» Тюкавин назван лучшим молодым игроком РПЛ по итогам сезона

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Нападающий московского «Динамо» признан лучшим молодым игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона-2023/24. Итоги голосования, которое проводилось среди тренеров и капитанов клубов РПЛ, подведены порталом «Чемпионат».

Каждый участник голосования должен был назвать топ-5 лучших футболистов. За первое место давалось шесть баллов, за второе — четыре балла, за третье — три, за четвертое — два, за пятое — один. Тюкавин победил с большим отрывом, набрав 164 балла. Второе место занял выступавший в прошлом сезоне за «Крылья Советов» полузащитник Никита Салтыков — 41 балл. Третьим стал полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев, у него 39 баллов.

Места с четвертого по 15-е заняли следующие игроки. 14-15 — Сергей Волков (в сезоне-2023/24 — «Краснодар», 8 баллов), Руслан Литвинов («Спартак», 8); 12-13 — Артем Карпукас («Локомотив», 9), Игорь Дмитриев («Урал», 9); 11 — Илья Ишков («Урал», 10); 10 — Тамерлан Мусаев («Балтика», ЦСКА, 14); 7-9 — Сергей Пиняев («Локомотив», 17), Педро («Зенит», 17), Кирилл Кравцов («Сочи», 17); 6 — Никита Кривцов («Краснодар», 19); 5 — Кирилл Щетинин («Ростов», 21); 4 — Данила Козлов («Балтика», 24).

В голосовании участвовали футболисты в возрасте до 21 года включительно на момент начала сезона. Гражданство игрока не имеет значения. Голосовать можно было за любого футболиста, который на момент окончания сезона выступал за клуб РПЛ.

Ранее вратарь Сафонов назвал топ-5 лучших молодых игроков РПЛ по итогам сезона.

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