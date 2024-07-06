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Мостовой о сборной Англии: нет разницы, как команда добивается результата

Экс-футболист Мостовой о сборной Англии: смотреть надо не на игру

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Бывший российский футболист Александр Мостовой заявил, что сборная Англии заслуженно вышла в полуфинал Евро-2024, передает «Чемпионат».

«Я говорил, что Англия будет в полуфинале. Как бы команду не хаяли, она там будет и есть. Какая разница, какой игрой добиваешься результата? Смотреть надо не на игру», — сказал Мостовой.

Англия обыграла в серии пенальти Швейцарию в четвертьфинале Евро-2024.

Основное время завершилось со счетом 1:1.

За Швейцарию мяч на 75-й минуте забил Брил Эмболо. Через 5 минут равновесие в счете восстановил Букайо Сака.

В овертайме команды не смогли отличиться. В серии пенальти Англия победила со счетом 5:3.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая завершила выступление на стадии 1/8 финала, потерпев поражение от Швейцарии.

Ранее английские фанаты подрались с немецкими, вспомнив о поражениях Германии в войнах.

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