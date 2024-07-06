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Мостовой одной фразой описал трансферную политику «Спартака»

Экс-футболист Мостовой о трансферах «Спартака»: это называется «купи-продай»

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Бывший полузащитник сборной СССР и России Александр Мостовой отреагировал на уход Кейта Бальде из московского «Спартака», заявив, что он мог бы пригодиться команде, передает «Спорт-Экспресс».

«Через «Спартак» столько футболистов проходило. Уже не придаешь этим новостям значение. Это называется «купи-продай». Парень Бальде неплохой, но я не знаю, что происходит в «Спартаке», — сказал Мостовой.

Бальде перешел в «Спартак» летом 2022 года на правах свободного агента. Его последним клубом был итальянский «Кальяри». Также сенегальский форвард известен по выступлениям за «Сампдорию», «Монако» и «Лацио».

В сентябре 2023 года «Спартак» отдал Бальде в аренду «Эспаньолу».

«Спартак» в апреле уволил с поста главного тренера Гильермо Абаскаля. После этого босниец Владимир Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера команды. Красно-белые завершили сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. При этом еще до окончания чемпионата красно-белые объявили о подписании контракта с сербским специалистом, бывшим главным тренером «Црвены Звезды» и «Ференцвароша» Деяном Станковичем.

Ранее Зарема раскритиковала «Спартак» из-за трансферов.

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