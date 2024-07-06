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Раскрыта серьезная проблема «Локомотива» с футболистами

Тренер Ташуев заявил, что нападающий Пиняев не сможет стать лидером «Локомотива»

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Бывший главный тренер воронежского «Факела» и грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев заявил, что у московского «Локомотива» наблюдается серьезная нехватка опытных футболистов, которые могли бы стать лидерами команды после ухода нападающего Максима Глушенкова и полузащитника Антона Миранчука. Слова Ташуева приводит Legalbet.

«В целом у «Локомотива» есть определенные проблемы с футболистами опытными и авторитетными. Посмотрим, может быть, они еще успеют кем-то усилиться до закрытия трансферного окна», — сказал Ташуев.

Тренер предположил, что роль лидера мог бы взять на себя 27-летний полузащитник Дмитрий Баринов. При этом Ташуев отказался верить в то, что лидером команды будет 19-летний нападающий Сергей Пиняев.

«Пиняеву еще рано становиться лидером «Локомотива». Он толком не поиграл даже, не набрался необходимого опыта. Он пока далеко не лидер, поэтому вряд ли здесь и сейчас сможет заменить ушедших Максима Глушенкова и Антона Миранчука», — сказал Ташуев.

Ранее Глушенков перешел в петербургский «Зенит», а Антон Миранчук покинул «Локомотив» бесплатно — в связи с истечением контракта.

Ранее была раскрыта главная причина неожиданного ухода легенды «Динамо».

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