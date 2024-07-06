Назван чемпион предстоящего сезона РПЛ

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Андрей Канчельскис уверенно предсказал чемпиона предстоящего сезона Российской премьер-лиги.

«Скажу опять заранее, как и в прошлом сезоне: «Зенит» — чемпион. Все ясно, коротко и четко. Не знаю, будет ли имитация борьбы за чемпионство, я просто отвечаю конкретно. «Зенит» — чемпион! Все. Какие еще вопросы», — приводит слова Канчельскиса Legalbet.

Санкт-петербургский «Зенит» выиграл чемпионат РПЛ уже шесть раз подряд, повторив рекорд московского «Спартака», побеждавшего в чемпионате России с 1996 по 2001 год. В 2025 году сине-бело-голубые отпразднуют столетие клуба.

При этом в минувшем сезоне команда Сергея Семака смогла выиграть титул только в последнем туре, перед которым занимала второе место. В гонке участвовали три клуба, и судьба «Зенита» зависела от матча конкурентов – «Краснодара» с лидировавшим «Динамо». Москвичей устраивала ничья, но «быки» могли сами стать чемпионами в случае собственной победы и непобеды «Зенита» над «Ростовом». В итоге «Краснодар» выиграл со счетом 1:0, а «Зенит» смог одержать волевую победу над ростовчанами (2:1) с победным мячом в концовке и оформил очередной титул.

Ранее Зарема раскритиковала «Спартак» из-за трансферов.