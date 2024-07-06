«Спартак» объявил об уходе из команды иностранного футболиста

Московский «Спартак» и нападающий Кейта Бальде расторгли контракт по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Желаем Кейта всего наилучшего», — говорится в сообщении команды.

Бальде перешел в «Спартак» летом 2022 года на правах свободного агента. Его последним клубом был итальянский «Кальяри». Также сенегальский форвард известен по выступлениям за «Сампдорию», «Монако» и «Лацио».

В сентябре 2023 года «Спартак» отдал Бальде в аренду «Эспаньолу».

«Спартак» в апреле уволил с поста главного тренера Гильермо Абаскаля. После этого босниец Владимир Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера команды. Красно-белые завершили сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. При этом еще до окончания чемпионата красно-белые объявили о подписании контракта с сербским специалистом, бывшим главным тренером «Црвены Звезды» и «Ференцвароша» Деяном Станковичем.

Ранее Зарема раскритиковала «Спартак» из-за трансферов.