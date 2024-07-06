Зарема раскритиковала «Спартак» из-за трансферов

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова обвинила клуб в неразборчивых приобретениях и отметила, что подобные действия вызывают хаос в команде. Ее слова приводит Metaratings.ru.

«Таким образом уже заселили в команду Рябчука, Медину, Бонгонду и Угальде, потратив десятки миллионов евро. Если к ним добавится еще несколько новичков в и без того несыгранный состав, не прошедший вместе сборы, то ничего, кроме бесконечных ротаций футболистов на игры, отсутствия у самих игроков понимания, кто будет в основе, и критериев попадания в нее, новый менеджмент не несет», — заявила она.

1 июля «Спартак» объявил о подписании контракта с нападающим испанского «Бетиса» Виллианом Жозе.

«Спартак» в апреле уволил с поста главного тренера Гильермо Абаскаля. После этого босниец Владимир Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера команды. Красно-белые завершили сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. При этом еще до окончания чемпионата красно-белые объявили о подписании контракта с сербским специалистом, бывшим главным тренером «Црвены Звезды» и «Ференцвароша» Деяном Станковичем.

Чемпионом страны в сезоне-2023/24 стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Краснодар» одолел «Динамо» со счетом 1:0 и стал вторым.

Ранее Квинси Промес попрощался со «Спартаком».