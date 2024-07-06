Английские фанаты подрались с немецкими, вспомнив о поражениях Германии в войнах

Между болельщиками сборной Германии и национальной команды Англии произошла массовая драка в Дюссельдорфе. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Англичане начали провоцировать немцев на фоне поражения от испанцев, а также кричали им: «Вы когда-нибудь видели, чтобы немцы выигрывали войну?». Подобное высказывание разозлило немцев, что и привело к драке.

5 июля Германия проиграла национальной команде Испании в четвертьфинале чемпионата Европы. Матч состоялся на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте и завершился со счетом 2:1. Испания открыла счет на 51-й минуте поединка, отличился Дани Ольмо с передачи Ламина Ямаля. Германия отыгралась за минуту до конца основного времени, отличился Флориан Вирц, ему ассистировал Йозуа Киммих. Уже в дополнительное время победный гол оформил Микель Мерино.

Англии еще предстоит сыграть поединок четвертьфинала. Команда сразится с соперниками из Швейцарии. Игра состоится 6 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Чемпионат Европы — 2024 проходит на полях в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая уже завершила выступление на турнире, проиграв в 1/8 финала турнира Швейцарии.

Ранее Криштиану Роналду был признан худшим игроком матча Евро-2024 с Францией.