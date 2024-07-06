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Капитан ЦСКА ответил на вопрос об уходе из команды

Капитан ЦСКА Нестеров опроверг слухи об уходе из команды

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Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 и серебряный призер Пекина-2022 в составе сборной России, защитник и капитан московского хоккейного клуба ЦСКА Никита Нестеров в интервью «Газете.Ru» рассказал, почему у представителей СМИ появились вопросы по поводу его будущего в команде. Ранее президенту ЦСКА Игорю Есмантовичу задавали подобный вопрос, и он ответил, что Нестеров остается.

«Были ли предпосылки для ухода? Хоккей — это такой вид спорта, в котором все быстро меняется: сегодня ты играешь в команде, а завтра тебя могут обменять на любого другого игрока, совершить трансфер.

Возможно, у СМИ просто возникла какая-то информация, и они решили задать такой вопрос. Есмантович на него ясно и четко ответил», — сказал Нестеров.

В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Нестеров сыграл в 59 матчах и набрал 36 очков — забросил 11 шайб и отдал 25 голевых передач.

В Кубке Гагарина ЦСКА вылетел в первом раунде, уступив в серии со счетом 1-4 будущему финалисту плей-офф КХЛ — ярославскому «Локомотиву».

Ранее капитан ЦСКА раскрыл, когда можно ругать команду.

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